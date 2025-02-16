Стало известно, как на самом деле в Голливуде выбирают актёров

В подкасте Happy Sad Confusded звезда сериала "Очень странные дела" Майя Хоук рассказала, что при выборе актёров в Голливуде продюсеры ориентируются на количество подписчиков актёра в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

Актриса объяснила, что для продюсеров важно количество аудитории актёра в интернете. Режиссёры, в свою очередь, предпочитают артистов с большим количеством подписчиков.

Сама Хоук рассматривала возможность удаления своего аккаунта из-за негативного внимания к ней, но не смогла решиться на этот шаг. Она отметила, что мудрые режиссёры отговорили её от этого.

"Оказывается, продюсеры буквально требуют, чтобы у всего актёрского состава было определённое количество подписчиков", — подчеркнула актриса.

Ранее Юлия Снигирь поделилась своим мнением о фильме "Анора".

Уточнения



Голливу́д (англ. Hollywood, английское произношение: [/ˈhɒl.i.wʊd/]; holly «падуб» + wood «лес») — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния. Традиционно Голливуд ассоциируется с американской киноиндустрией, поскольку в этом районе находится много киностудий и живут многие известные киноактёры.



