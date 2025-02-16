Юлия Снигирь оценила фильм, за роль в котором Юру Борисова номинировали на Оскар-2025

Актриса Юлия Снигирь поделилась своими впечатлениями от фильма "Анора", за роль в котором российский актёр Юра Борисов был номинирован на "Оскар".

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Снигирь

В беседе со Светланой Бондарчук Юлия отметила, что смотрела режиссёрскую версию фильма и ей показалось, что в картине "слишком много секса и наркотиков". Тем не менее, она в целом похвалила киноработу.

"Но вдруг в какой-то момент произошёл настоящий прорыв! Я подумала: "Это фантастика какая-то!" И эта троица, их в итоге четверо, которые идут по фильму и ищут другого героя — это потрясающе совершенно. Все четверо!" — подчеркнула артистка.

При этом она не согласилась с мнением, что весь фильм держится только на актёрской игре Юры Борисова. Снигирь считает, что все актёры справились со своей задачей на отлично.

Ранее певица Люся Чеботина эмоционально отреагировала на обвинения в плагиате.

Уточнения

Ю́лия Ви́кторовна Сниги́рь (урождённая Сирискина; род. 2 июня 1983, Донской, Тульская область) — российская киноактриса, телеведущая и фотомодель.



«Ано́ра» (англ. Anora) — комедийно-драматический фильм 2024 года американского режиссёра и сценариста Шона Бейкера.

