Несбывшаяся роль мечты: Виктория Исакова назвала литературную героиню, которую очень хотела сыграть

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Виктория Исакова рассказала в шоу "Актёрская студия", что она всю жизнь хотела сыграть Анну Каренину, но эту роль ей так и не предложили.

Фото: flickr.com by THOR, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Книги

Исакова очень любит роман Льва Толстого, а Анну Каренину считает очень интересной личностью, в жизни которой всё было остро и ярко. Теперь уже актриса не мечтает об этой роли, поскольку понимает, что по возрасту уже не подходит для неё. Виктория сожалеет о том, что, когда она могла сыграть Каренину, ей этого не предложили, поскольку уверена, что интересно воплотила бы свою любимую героиню.

Исакова вспомнила, как Карен Шахназаров предложил ей сыграть другую героиню из этого же романа, и поначалу она отказалась.

"Я пришла к Шахназарову на встречу и сказала: "Ну какая же я Долли? Вы понимаете, что я не Долли". Потому что есть амплуа, есть свойства темперамента, характеры у артистов. Теоретически любой артист может сыграть кого угодно, но какая должна быть Анна Каренина, если рядом такая Долли? Я очень витальная. Это жажда жизни, любви. И Долли, у которой 50 детей… Она другая", — сказала актриса.

Уточнения

Викто́рия Евге́ньевна Иса́кова (род. 12 октября 1976, Хасавюрт, Дагестанская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, продюсер. Заслуженная артистка России (2019), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2015), а также таких премий, как «Чайка», «Триумф», «Золотой орёл» и «Хрустальная Турандот».

