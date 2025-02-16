Молодая американская актриса рассказала о дружбе с Юрой Борисовым

Американская актриса Майки Мэдисон, известная по главной роли в фильме "Анора", в недавнем интервью для People рассказала, что её коллега Юра Борисов — один из самых добрых людей, с которыми ей доводилось работать.
В своём рассказе она поделилась подробностями их крепкой дружбы, которая зародилась на съёмочной площадке.
"Он такой смешной, не воспринимает себя слишком серьёзно. И он точно такой же, как я. Когда я рядом с ним, меня это очень успокаивает. Даже сейчас я часто чувствую, будто он рядом со мной во многих ситуациях", — отметила актриса.
Майки Мэдисон призналась, что ей очень приятно встречаться с Юрой Борисовым. Она рассказала, что каждый раз, когда у неё появляется возможность провести время с актёром, она испытывает настоящее счастье.
Ранее сообщалось, что бывшую участницу "Дома-2" обманули на 30 миллионов рублей.
Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.
Микаэла Мэ́дисон Ро́сберг (англ. Mikey Madison; род. 25 марта 1999, Лос-Анджелес, Калифорния) — американская актриса, номинантка на премии «Оскар», «Золотой глобус» и Гильдии киноактёров США (2025).
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