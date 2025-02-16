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Садальский отреагировал на слухи об ухудшении зрения у Максаковой

1:03
Кино » Российское кино

Заслуженный артист РСФСР Стас Садальский в своём Telegram-канале с юмором отреагировал на слухи о том, что у народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой возникли проблемы со зрением.

Стас Садальский и Людмила Максакова
Фото: Telegram by Telegram-канал Стаса Садальского, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стас Садальский и Людмила Максакова

Он опубликовал совместную фотографию с актрисой и рассказал, что они виделись 15 февраля в грузинском ресторане, где приятно провели время и "выпили". При этом Садальский заверил, что информация о состоянии здоровья его коллеги не соответствует действительности.

"Людок процитировала строки Марины Цветаевой: "Читатели газет — глотатели клевет". СМИ и ТВ нравится лгать, они получают удовольствие от патологического вранья. Люди верят… Когда лгут, у слушающих и говорящих (выводы учёных) происходит небольшой выброс дофамина…" — написал он.

В обращении к своим читателям Садальский призвал никого не слушать и хорошо питаться.

Ранее Тома Круза заметили на свидании.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер.

Людмила Васильевна Макса́кова (род. 26 сентября 1940, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, певица; народная артистка РСФСР (1980), лауреат Государственной премии России (1995). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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