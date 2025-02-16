Юлия Снигирь рассказала об обиде на Юру Борисова: это неприятно

Актриса Юлия Снигирь рассказала, что её обидело замечание актёра Юры Борисова, номинированного на "Оскар", о возрасте во время проб на роли в фильме "Мастер и Маргарита".

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Снигирь

В интервью со Светланой Бондарчук для YouTube-канала "Света вокруг света" артистка объяснила, что Борисова интересовало, как будет выглядеть на экране их почти десятилетняя разница в возрасте.

"Он мне говорит: "Мы завтра пробуемся на Мастера и Маргариту. И я вот не могу понять, Мастер и Маргарита, они что, вне возраста, да?" И я смотрю на него и думаю: "Ты, маленький засранец, будешь тут ещё про возраст что-то говорить?" То есть он имел в виду, что сильно младше меня", — вспомнила Юлия.

В итоге главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а Юра Борисов озвучил кота Бегемота. По словам актрисы, во время съёмок у них с мужем часто возникали ссоры из-за разных взглядов на процесс.

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Уточнения

Ю́лия Ви́кторовна Сниги́рь (урождённая Сирискина; род. 2 июня 1983, Донской, Тульская область) — российская киноактриса, телеведущая и фотомодель.



Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

