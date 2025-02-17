Дарья Мороз страшно ругается со своим отцом из-за его манеры общения

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У актрисы и режиссёра Дарьи Мороз непростые отношения с отцом из-за того, что она не может добиться от него добрых слов. Вместо этого он всё время её критикует. Об этом Мороз рассказала в шоу "Актёрская студия".

Фото: flickr.com by l∞senut aka Jason Foster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Молнии в небе

В 17 лет Мороз поучаствовала в спектакле "Песочный человек". Это стало волнительным событием для дебютантки, и она ждала поддержки, но отец сказал только, что для студентки она сыграла на пятёрку, для артистки — на четвёрку, а в контексте мировой драматургии её игра никуда не годится.

"Я всё время с ним страшно ругаюсь из-за этого. Я говорю, что это вообще не повод не говорить, что что-то получилось. Или: "Окей, классно, но можно ещё что-то доработать". Я вообще с этим не согласна. Я считаю, что не надо захваливать, но добрые слова надо сказать", — поделилась актриса.

Также она рассказала, что отец подавляет её уверенность в себе. Если он считает, что ей предложили сложную роль, он начинает отговаривать дочь от этой работы, а ей хотелось бы, чтобы он, наоборот, вселял в неё веру, что всё получится. Также Мороз призналась, что крик — это обычная манера общения её отца. Он всегда кричит на неё, если с чем-то не согласен, но, по словам актрисы, она уже давно привыкла к такому обращению.

Уточнения

Да́рья Ю́рьевна Моро́з (род. 1 сентября 1983, Ленинград) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценаристка и кинопродюсер, заслуженная артистка Российской Федерации (2018).

