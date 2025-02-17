Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытый город в Тихом океане: что скрывает Нан Мадол от туристов
Секрет неотразимости весной 2025 года: готовые формулы стиля на любой вкус
Кто сказал, что нефть не приносит доход? Тюменские зарплаты бьют рекорды
Секрет безупречно чистых кухонных полотенец: они будут чище и свежее, чем после порошка
Половые инфекции и бытовая передача: насколько это опасно? Можно ли заразиться через бассейн или баню — разбираем факты
Теперь моя машина не покрывается льдом: оказывается, это зависит от одной мелочи
Российская армия применила на СВО БПЛА на спутниковом управлении
Как узнать, что скрывает твоя почва: простые методы определения кислотности
Вред энергетиков: почему они разрушают почки и здоровье

Дарья Мороз страшно ругается со своим отцом из-за его манеры общения

1:25
Кино

У актрисы и режиссёра Дарьи Мороз непростые отношения с отцом из-за того, что она не может добиться от него добрых слов. Вместо этого он всё время её критикует. Об этом Мороз рассказала в шоу "Актёрская студия".

Молнии в небе
Фото: flickr.com by l∞senut aka Jason Foster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молнии в небе

В 17 лет Мороз поучаствовала в спектакле "Песочный человек". Это стало волнительным событием для дебютантки, и она ждала поддержки, но отец сказал только, что для студентки она сыграла на пятёрку, для артистки — на четвёрку, а в контексте мировой драматургии её игра никуда не годится.

"Я всё время с ним страшно ругаюсь из-за этого. Я говорю, что это вообще не повод не говорить, что что-то получилось. Или: "Окей, классно, но можно ещё что-то доработать". Я вообще с этим не согласна. Я считаю, что не надо захваливать, но добрые слова надо сказать", — поделилась актриса.

Также она рассказала, что отец подавляет её уверенность в себе. Если он считает, что ей предложили сложную роль, он начинает отговаривать дочь от этой работы, а ей хотелось бы, чтобы он, наоборот, вселял в неё веру, что всё получится. Также Мороз призналась, что крик — это обычная манера общения её отца. Он всегда кричит на неё, если с чем-то не согласен, но, по словам актрисы, она уже давно привыкла к такому обращению.

Уточнения

Да́рья Ю́рьевна Моро́з (род. 1 сентября 1983, Ленинград) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценаристка и кинопродюсер, заслуженная артистка Российской Федерации (2018).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались
Садоводство, цветоводство
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались Аудио 
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить
Наука и техника
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
РАФ-2203 Латвия. Самый знаменитый и массовый микроавтобус СССР Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Последние материалы
Российская армия применила на СВО БПЛА на спутниковом управлении
Как узнать, что скрывает твоя почва: простые методы определения кислотности
Вред энергетиков: почему они разрушают почки и здоровье
Всё делаете правильно, но фикус не растёт? Возможно, причина в этом
В Дубае можно прогуляться по дну среди 65 тысяч морских существ без акваланга и не умея плавать
Почему кошки обожают пить воду из крана? Неожиданные причины
Озеро Восток: тайна, скрытая под льдом Антарктиды
Потенциал Сибири растёт: сельское хозяйство и промышленность на рынке Китая
Одна ошибка и доверие потеряно: почему нельзя наказывать собаку за лужи
Сын Ксении Собчак научил отца новомодным словечкам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.