Стало известно, кого Анджелина Джоли винит в своём провале на Оскаре-2025

Голливудская актриса Анджелина Джоли считает, что её бывший муж Брэд Питт сыграл не последнюю роль в том, что в этом году ей не досталось ни одной номинации на премию "Оскар".
Инсайдер из окружения актрисы поделился её мыслями по поводу этого провала. Джоли убеждена, что Брэд Питт приложил усилия для того, чтобы очернить её репутацию, и ему в этом помогала его бывшая возлюбленная Дженнифер Энистон.
"Прошло уже 20 лет с тех пор, как Анджелина увела Брэда у Джен, но та всё ещё не простила её. В индустрии слишком много влиятельных людей, которые поддерживают Энистон", — заверил инсайдер в беседе с RadarOnline.
Анджелина Джоли рассказала своим друзьям, что Брэд Питт распространил о ней слухи в Голливуде. Он напомнил, что актриса увела его от Дженнифер Энистон, а сама обращалась с ним как с последним негодяем.
В прошлом году Анджелина Джоли выпустила фильм "Мария" об известной оперной певице, за роль в котором она рассчитывала получить кинопремию.
Ранее стало известно о большой любви Михаила Круга.
Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie; имя при рождении — Анджелина Джоли Войт, англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, модель и общественный деятель, обладательница множества наград, включая премии «Оскар», «Тони» и три «Золотых глобуса».
Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!