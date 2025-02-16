Стало известно, кого Анджелина Джоли винит в своём провале на Оскаре-2025

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1:12
Кино » Зарубежное кино

Голливудская актриса Анджелина Джоли считает, что её бывший муж Брэд Питт сыграл не последнюю роль в том, что в этом году ей не досталось ни одной номинации на премию "Оскар".

Анджелина Джоли
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Анджелина Джоли

Инсайдер из окружения актрисы поделился её мыслями по поводу этого провала. Джоли убеждена, что Брэд Питт приложил усилия для того, чтобы очернить её репутацию, и ему в этом помогала его бывшая возлюбленная Дженнифер Энистон.

"Прошло уже 20 лет с тех пор, как Анджелина увела Брэда у Джен, но та всё ещё не простила её. В индустрии слишком много влиятельных людей, которые поддерживают Энистон", — заверил инсайдер в беседе с RadarOnline.

Анджелина Джоли рассказала своим друзьям, что Брэд Питт распространил о ней слухи в Голливуде. Он напомнил, что актриса увела его от Дженнифер Энистон, а сама обращалась с ним как с последним негодяем.

В прошлом году Анджелина Джоли выпустила фильм "Мария" об известной оперной певице, за роль в котором она рассчитывала получить кинопремию.

Ранее стало известно о большой любви Михаила Круга.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie; имя при рождении — Анджелина Джоли Войт, англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, модель и общественный деятель, обладательница множества наград, включая премии «Оскар», «Тони» и три «Золотых глобуса».

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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