Снигирь ответила критикам по поводу брака с Цыгановым

Актриса Юлия Снигирь рассказала, как относится к хейту из-за своего брака с актёром Евгением Цыгановым.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Снигирь

С 2014 года Юлия Снигирь состоит в отношениях с Евгением Цыгановым. Однако она часто сталкивается с негативом, поскольку ранее актёр ушёл от своей бывшей возлюбленной Ирины Леоновой, которая была беременна седьмым ребёнком. И Цыганов, и Снигирь отрицают, что причиной распада отношений с Леоновой стал новый роман.

В интервью Светлане Бондарчук для YouTube-канала "Света вокруг света" Юлия Снигирь подчеркнула, что те, кто желает ей "бумеранга", сами притягивают подобное в свою жизнь.

Также она рассказала, что её сын Фёдор дружит и общается со своими братьями и сёстрами. При этом легче всего ему удаётся найти общий язык с теми детьми, кто ближе к нему по возрасту, из-за общих интересов.

Ранее Леон Кемстач рассказал, что хочет всю жизнь играть в кино.

Уточнения

Ю́лия Ви́кторовна Сниги́рь (урождённая Сирискина; род. 2 июня 1983, Донской, Тульская область) — российская киноактриса, телеведущая и фотомодель.

