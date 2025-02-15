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Леон Кемстач назвал причину, почему хочет всю жизнь играть в кино

Кино » Российское кино

Леон Кемстач, актёр, известный по главной роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", во время съёмок в комедии "Иван Семёнов. Полный каяк" в Перми поделился своим взглядом на актёрскую профессию.

Леон Кемстач
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леон Кемстач

Он рассказал, что всегда мечтал стать актёром и планирует посвятить этому делу всю свою жизнь. В беседе с kp. ru Леон напомнил, что его семья имеет отношение к киноиндустрии.

Юный артист отметил, что его профессия открывает множество возможностей для личностного и профессионального роста.

"Например, сейчас мы снимали на горнолыжной базе. В перерыве между съёмками мы с ребятами сидели на трассе, и я подумал: "Где бы ещё я мог в феврале стоять на горнолыжном склоне, где нет ни одного человека, и смотреть, как всё вокруг прекрасно!" — поделился он.

Ранее Лайму Вайкуле обвинили в лицемерии.

Уточнения

Лео́н Ильи́ч Ке́мстач (род. 1 августа 2008, Санкт-Петербург) — российский актёр кино и телевидения. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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