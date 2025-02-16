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Было фантастически: режиссёр Мартин Кэмпбелл вспомнил о своей работе с Антонио Бандерасом

0:57
Кино

Режиссёр Мартин Кэмпбелл в первую очередь известен по культовому фильму "Маска Зорро" с участием Антонио Бандераса. Для Кэмпбелла было одним удовольствием работать с Бандерасом. Он вспомнил об этом в интервью ComicBook.

Антонио Бандерас
Фото: flickr.com by Ministerio Secretaria General de Gobierno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Антонио Бандерас

Вторая часть истории "Легенда Зорро", по мнению режиссёра, оказалась не такой удачной, как первая, однако он отметил, что Бандерас своим талантом украшает даже проигрышные фильмы. Кэмпбелл хочет вновь оказаться с этим актёром на съёмочной площадке и уже думает о третьей части приключений Зорро.

"С ним было фантастически работать. Я снял продолжение этого фильма, которое было не совсем успешным, но потом подумал, что он сделал кое-что потрясающее", — поделился режиссёр.

Ранее Бандерас задумывался о том, чтобы передать роль Зорро Тому Холланду, но, возможно, Кэмпбелл убедит Антонио оставить эту роль за собой.

Уточнения

Хосе́ Анто́нио Доми́нгес Банде́ра (исп. José Antonio Domínguez Bandera; род. 10 августа 1960, Малага, Андалусия), известный в профессиональном плане как Анто́нио Банде́рас (исп. Antonio Banderas) — испанский актёр кино, телевидения, мюзиклов и озвучивания, кинорежиссёр.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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