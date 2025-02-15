Состояние могилы актёра Вицина ухудшилось: просела и покосилась

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Состояние могилы народного артиста СССР Георгия Вицина, которая находится на Ваганьковском кладбище, вызывает беспокойство. Как сообщает aif.ru, она пришла в упадок.

Фото: youtube.com by канал добрый человек, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Георгий Вицин

Могила актёра расположена на участке 12, рядом с колумбарием. На ней установлен памятник в виде прямоугольной мраморной стелы с гравировкой.

Однако сотрудники кладбища отмечают, что фундамент могилы покосился и просел, а плиты ограды также наклонились, и две из них оторваны от цветника. При этом сам цветник заполнен искусственными цветами.

У Георгия и Тамары Вициных осталась дочь, художница Наталья. Однако, учитывая её возраст, возможно, ей сложно ухаживать за могилой родителей.

Георгий Вицин ушёл из жизни в 2001 году, когда ему было 84 года.

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Уточнения

Гео́ргий Миха́йлович Ви́цин (при рождении Ви́цын; 18 апреля 1917, Териоки, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское, Российская республика — 22 октября 2001, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания.

