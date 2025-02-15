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Юлия Снигирь раскрыла самый нелепый слух о себе

0:54
Кино » Российское кино

Актриса Юлия Снигирь за годы работы в кино и театре привыкла слышать немало слухов о себе, но самым нелепым считает про любовника Славу.

Юлия Снигирь
Фото: youtube.com by канал Света вокруг света, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Снигирь

В разговоре со Светланой Бондарчук актриса пояснила, что за спиной у неё говорят, якобы в продвижении ей помогает любовник по имени Слава.

"Мне было очень интересно, кто же это. Женя высказал интересную мысль, что это — слава. Это такая метафора!" — со смехом заявила супруга Евгения Цыганова.

Также она отметила, что не смогла отказаться от фамилии первого мужа из-за её звучности. В первый раз актриса вышла замуж за однокурсника, с которым в настоящее время не поддерживает общения. Девичья фамилия Снигирь — Сирискина.

Ранее Ксения Бородина высказалась о помолвке с Николаем Сердюковым.

Уточнения

Ю́лия Ви́кторовна Сниги́рь (урождённая Сирискина; род. 2 июня 1983, Донской, Тульская область) — российская киноактриса, телеведущая и фотомодель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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