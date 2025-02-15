Актёр Алексей Чадов потерял миллионы из-за патриотического фильма

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Актёр Алексей Чадов подал в суд иск к бывшему партнёру по бизнесу и другу, соавтору патриотического фильма "За Палыча!" Максиму Боеву.

Фото: YouTube кана Информ TV by Скриншот видео YouTube канала Информ TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алексей Чадов

В разговоре с NEWS.RU артист пояснил, что в 2021 году написал сценарий патриотической картины "За ВДВ" и привлёк деньги для съёмок. Позднее вместе с другом-продюсером они договорились выступить совместно продюсерами и соавторами переработанного материала, а также заключили дополнительные соглашения.

Помимо этого, Боев предложил поручить съёмки фильма компании, оформленной на его супругу Ирину.

"Одним из пунктов было разделение прибыли в соотношении 50 на 50. Все денежные средства поступали на счета кинокомпании супруги Боева", — объяснил Чадов.

По словам актёра, за два года съёмок картины он отказывался от участия в других проектах, так как полностью занимался своим фильмом. Он выступал и генеральным продюсером, и автором идеи, и выполнял обязанности администратора, курьера, водителя.

После проката фильма "За Палыча!", собравшего 297 млн рублей, он не получил ни единого перевода денежных средств с прибыли по партнёрскому соглашению. При этом бывшие друзья подали на него в суд, так как контракт был заключён на фильм "ЗА ВДВ", а в прокате вышел "За Палыча!".

Чадов подчёркивает, что это один и тот же фильм, так как в прокатном удостоверении, полученном от Минкульта, он носит первоначальное название "За ВДВ". Свои убытки он оценивает в 75 млн рублей.

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Уточнения

Алексе́й Алекса́ндрович Ча́дов (род. 2 сентября 1981, Солнцево, Московская область) — российский актёр, кинорежиссёр и сценарист.

