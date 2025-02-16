Опубликован список 5 самых богатых актёров в мире

Никто из этих актёров не будет волноваться из-за очередного счёта за электричество, ведь они обладают многомиллионным состоянием. CelebrityNetWorth составил список самых богатых звёзд в мире кинематографа.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Веер из долларов в руке

Чжао Вэй

Многим может показаться удивительным, что самая богатая актриса в мире является не голливудской звездой боевиков, а титаном китайского кино. Чжао Вэй снялась в ряде популярных телевизионных программ и фильмов, а также является успешной певицей с семью студийными альбомами, усыпанными бриллиантами. Она второй по величине акционер чрезвычайно прибыльной кинокомпании Alibaba Pictures. С 2021 года по неизвестным причинам Чжао Вэй находится в чёрном списке китайского правительства, но всё ещё владеет миллиардом долларов.

Арнольд Шварценеггер

Благодаря невероятной карьере, которая охватывала бодибилдинг, актёрское мастерство и политику, успех Арнольда Шварценеггера во всём, за что он берётся, привёл к тому, что он накопил состояние в 750 миллионов долларов.

Шахрух Хан

С момента начала работы на телевидении в 1980-х годах Шахрух Хан, также известный как Король Хан, стал одной из самых успешных кинозвёзд в мире и самым богатым человеком в Болливуде. На его счету более 90 фильмов, он выиграл всё: от 14 премий Filmfare Awards (индийский "Оскар") до Ордена искусств и литературы во Франции и Ордена Почётного легиона. В результате он заработал состояние в размере около 600 миллионов долларов.

Том Круз

Король боевиков-блокбастеров, звезда фильмов "Лучший стрелок" и "Миссия невыполнима", Том Круз уже не одно десятилетие находится на вершине актёрского мира. Его состояние оценивается в 600 миллионов долларов, и он до сих пор выполняет большую часть трюков самостоятельно.

Джордж Клуни

Замыкает пятёрку самых богатых актёров Джордж Клуни с состоянием 500 миллионов долларов. Впервые обретя известность, снявшись в сериале "Скорая помощь", он стал звездой многочисленных блокбастеров, а также попробовал себя в режиссуре - последний раз в прошлогоднем фильме "Парни в лодке".

Уточнения

Миллионе́р (от миллион) — богатый обладатель состояния (капитала) от одного миллиона до одного миллиарда денежных единиц, обыкновенно долларов США, или же другой твёрдой валюты, к примеру евро, британских фунтов, швейцарских франков.

