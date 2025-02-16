Какой фильм станет лучшим? Составлен рейтинг 10 претендентов на премию Оскар

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Несмотря на то что всё идёт к тому, что главный "Оскар" в этом году получит "Анора", всё же остаётся некоторая доля неизвестности. Издание APNews составило рейтинг 10 фильмов, у которых есть шансы на победу. Номинанты представлены в порядке от наименее вероятной до наиболее вероятной победы.

Фото: commons.wikimedia.org by Manfred Werner (Tsui), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кинотеатр

10. "Никелевые мальчики"

Если бы это был рейтинг заслуг, фильм Рамела Росса, безусловно, был бы первым. Фильм Росса, захватывающе и вдумчиво снятый от первого лица, привнёс новую грамматику киноязыка в американское кино, но этот фильм был номинирован последним, поэтому просто порадуемся, что он считается одним из лучших в этом году.

9. "Дюна: Часть вторая"

Первая адаптация произведения Фрэнка Герберта режиссёра Дени Вильнёва собрала десять номинаций и выиграла шесть. Вторая часть не имела такого же успеха. Этот фильм претендует на пять номинаций и, вероятно, уедет домой с одним или двумя "Оскарами", возможно, за визуальные эффекты и звук. Людям нравится "Дюна: Часть вторая", но сиквелам, как правило, сложнее добиться успеха на церемонии вручения премии "Оскар". Вините в этом песчаных червей.

8. "Я всё ещё здесь"

Фильм, посвящённый политическому сопротивлению в условиях военной диктатуры Бразилии, прежде был одним из многих международных аутсайдеров, борющихся за место на церемонии вручения премии "Оскар". Он не выиграет в номинации "Лучший фильм", но если он обойдёт "Эмилию Перес" в номинации на лучший международный фильм, это будет свидетельствовать о том, как мастерски он снят.

7. "Субстанция"

Боди-хоррор Корали Фаржа с Деми Мур оказался гораздо большим претендентом на "Оскар", чем первоначально считалось. Он претендует на пять наград, наиболее вероятная из которых — "Лучшая актриса". Фильм интересен едкой сатирой на шоу-бизнес, поэтому он оставляет позади "Я всё ещё здесь".

6. "Эмилия Перес"

Как низко может опуститься бывший лидер? Наркомюзикл Жака Одиара лидирует среди всех фильмов с 13 номинациями, однако ему повредил скандал, в который была втянута актриса Карла София Гаскон. Возможно, "Эмилия Перес" победит в номинации "Лучшая актриса второго плана" и награду получит Зои Салдана.

5. "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Теперь мы подошли к главным претендентам. Скорее всего, победителем станет один из этих пяти фильмов. Бродвейская адаптация Джона М. Чу вполне может заставить большинство зрителей болеть за победу, но этому фильму не хватает нескольких ключевых факторов для того, чтобы стать лучшим. Как бы то ни было, Киноакадемия позаботится о том, чтобы "Злая" была в центре внимания на церемонии.

4. "Конклав"

Этот фильм — главный претендент на победу в номинации "Приз зрительских симпатий". Папский триллер Эдварда Бергера с Рэйфом Файнсом в роли кардинала кажется самым уважаемым во всём мире номинантом. В 2025 году, когда голоса распределяются между многими фильмами, это может быть преимуществом, которое поможет "Конклаву" увести домой победу на папамобиле.

3. "Боб Дилан: Никому не известный"

Фильм Джеймса Мэнголда о Бобе Дилане также пользуется широкой популярностью. В отличие от "Конклава", "Боб Дилан" был номинирован на лучшую режиссуру, и у него есть преимущество в том, что в нём играет крупнейшая молодая звезда Голливуда Тимоти Шаламе, сила популярности которого может стать достаточно убедительной.

2. "Бруталист"

До недавнего времени послевоенная эпопея Брэди Корбета могла стать лучшим выбором. "Бруталист" был удостоен наград в Венеции и на "Золотом глобусе". Он претендует на 10 "Оскаров". Это чрезвычайно амбициозный фильм, снятый с бюджетом менее 10 миллионов долларов. Он длится три с половиной часа, и каждый, кто голосует за "Оскар", смотрит его до конца, однако фильму повредило использование искусственного интеллекта.

1. "Анора"

Полгода назад у "Аноры" были все шансы на победу в номинации "Лучший фильм", но тогда она не получила награду, и теперь у фильма появился второй шанс. Он снят уважаемым режиссёром Шоном Бейкером. "Анора" одновременно напоминает "Красотку" и связан как со знаменитыми 70-ми годами в Голливуде, так и с нынешним инди-кинематографом.

Уточнения

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

