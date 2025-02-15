Деми Мур пророчат победу на Оскаре-2025 за лучшую женскую роль: в чём причина

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Голливудская актриса Деми Мур, впервые за 46 лет работы в кино номинированная на "Оскар" за роль в фильме "Субстанция", имеет все шансы стать победительницей в категории "Лучшая женская роль". Об этом пишет IndieWire.

Фото: youtube.com by канал Collider Interviews, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деми Мур

Актриса прошла долгий и непростой путь в кино, и съемки в боди-хорроре сделали её бесстрашной. Деми Мур подчеркивает, что осознавала, как тяжело ей будет раскрыться и физически, и эмоционально.

В беседе с поклонниками она отметила, что не каждый фильм способен "затрагивать нашу человечность, напоминая нам о том, что нужно быть немного добрее и нежнее по отношению к самим себе".

Деми Мур с воодушевлением призналась, что в фильме "Субстанция" она сама открыла для себя важные истины.

"…я вынесла идею о том, что не стоит тратить время, сосредоточиваясь на том, чем вы не являетесь, когда вы могли бы радоваться тому, чем вы являетесь", — пояснила актриса и отметила, что это большая внутренняя работа.

Ранее экс-невестка Надежды Кадышевой рассказала, почему лишила бывшего мужа родительских прав.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист.

