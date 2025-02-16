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Эти актёры оставили яркий след в Голливуде, но так и не были номинированы на Оскар

4:10
Кино

Премия "Оскар" является почётнейшей наградой в киноиндустрии, и такая победа может разделить карьеру актёра на "до" и "после", однако на протяжении всей истории Голливуда появлялись блестящие исполнители, которые, несмотря на свой талант, ни разу не были номинированы Академией. Этот факт порождает массовые споры среди критиков и кинозрителей, поскольку многие из этих звёзд получили другие важные награды.

Мэрилин Монро и Ив Монтан
Фото: web.archive.org by 20th Century Fox, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мэрилин Монро и Ив Монтан

Мартин Шин

Несмотря на свой впечатляющий послужной список, Мартин Шин так и не был номинирован на "Оскар". Его игра в "Апокалипсисе сегодня" считается одной из самых запоминающихся в кинематографе, а роли в таких фильмах, как "Бесплодные земли" и "Уолл-стрит", продемонстрировали его многогранность и талант, однако Академия обошла его стороной и не номинировала на "Оскар", что подверглось критике со стороны киноведов.

Алан Рикман

Британец Алан Рикман стал образцом самых знаковых злодеев в кинематографе. От "Крепкого орешка" до его незабываемой роли Северуса Снегга в саге о Гарри Поттере он выделялся способностью играть сложных и тонких персонажей. Несмотря на признание критиков и зрителей, Академия никогда не включала его в число своих номинантов.

Ричард Гир

За свою карьеру, охватывающую десятилетия, Ричард Гир снялся в таких блокбастерах, как "Красотка", "Чикаго" и "Офицер и джентльмен". Харизма и талант актёра сделали его любимцем публики, но, как ни удивительно, он так и не был номинирован на "Оскар".

Джим Керри

Несмотря на комическое амплуа, Джим Керри также показал свою способность играть серьёзные драматические роли, снявшись в "Вечном сиянии чистого разума" и "Шоу Трумана". Актёр получил "Золотой глобус", но Академия никогда не рассматривала его кандидатуру.

Миа Фэрроу

Влияние Мии Фэрроу на кинематограф неоспоримо. Игра актрисы в "Ребёнке Розмари" является одной из самых знаковых в жанре ужасов, а её работа с Вуди Алленом в "Пурпурной розе Каира" получила признание критиков. Тем не менее она так и не была номинирован на "Оскар", что стало предметом споров среди любителей кино.

Хью Грант

Специалист по романтическим комедиям, Хью Грант блистал в таких фильмах, как "Ноттинг Хилл", "Четыре свадьбы и одни похороны" и "Примадонна". Несмотря на то что Грант зарекомендовал себя как разносторонний актёр, Академия никогда не рассматривала его кандидатуру на номинацию, несмотря на его кассовые сборы и другие награды.

Мэрилин Монро

Абсолютная икона кинематографа, Мэрилин Монро известна прежде всего по одной из лучших комедий в истории кинематографа "В джазе только девушки", однако Академия так и не номинировала её, что многие считают одним из самых больших упущений в истории "Оскара".

Кевин Бейкон

На протяжении своей карьеры Кевин Бейкон снимался в таких известных фильмах, как "Голод", "Апполон-13", "Таинственная река" и "Джон Ф. Кеннеди". Несмотря на его универсальность и способность играть разные роли, номинация на "Оскар" всегда ускользала от него.

Стив Мартин

Известный комик Стив Мартин снялся в таких хитах, как "Самолёты, поезда и автомобили" и "Отец невесты". Несмотря на то что в 2014 году он получил почётный "Оскар", он ни разу не был номинирован ни в одной из основных категорий, что вызвало недоумение у киноманов.

Дональд Сазерленд

За более чем пять десятилетий работы в индустрии Дональд Сазерленд участвовал в таких знаковых фильмах, как "Обычные люди", "Джон Ф. Кеннеди" и "Голодные игры". Хотя его талант был отмечен такими наградами, как "Золотой глобус" и "Эмми", он так и не получил номинацию на "Оскар", что многие считают одним из самых несправедливых упущений Академии.

Уточнения

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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