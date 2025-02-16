Отец восьмерых детей Алек Болдуин хочет попросить жену об одной вещи, но она против

Актёр Алек Болдуин и его жена Хилария — родители семерых детей. Кроме того, у актёра есть дочь от прошлых отношений. Болдуину так понравилось быть многодетным отцом, что иногда он хочет попросить 41-летнюю жену родить ещё одного ребёнка.
"Не судите меня. На самом деле я не хочу ещё одного, но время от времени, когда ребёнок подрастает и вырастает до двух лет, я смотрю на жену и думаю, что пришло время завести ещё одного", — приводит слова актёра издание People.
Хилария любит всех своих детей, но семь родов — слишком тяжёлое испытание для любой женщины. Она признавалась, что её тело очень устало. Также она предлагала мужу сделать вазэктомию. На эту мысль Хиларию навела её гинеколог и даже дала контакты уролога, который делает эту операцию, но Болдуин в раздумьях. Он пока не готов согласиться на такое кардинальное изменение в своём организме.
Алекса́ндр Рэй «А́лек» Бо́лдуин III (англ. Alexander Rae «Alec» Baldwin III; род. 3 апреля 1958) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинант на «Оскар» и «Тони».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!