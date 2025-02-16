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Отец восьмерых детей Алек Болдуин хочет попросить жену об одной вещи, но она против

1:02
Кино

Актёр Алек Болдуин и его жена Хилария — родители семерых детей. Кроме того, у актёра есть дочь от прошлых отношений. Болдуину так понравилось быть многодетным отцом, что иногда он хочет попросить 41-летнюю жену родить ещё одного ребёнка.

Алек Болдуин
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алек Болдуин

"Не судите меня. На самом деле я не хочу ещё одного, но время от времени, когда ребёнок подрастает и вырастает до двух лет, я смотрю на жену и думаю, что пришло время завести ещё одного", — приводит слова актёра издание People.

Хилария любит всех своих детей, но семь родов — слишком тяжёлое испытание для любой женщины. Она признавалась, что её тело очень устало. Также она предлагала мужу сделать вазэктомию. На эту мысль Хиларию навела её гинеколог и даже дала контакты уролога, который делает эту операцию, но Болдуин в раздумьях. Он пока не готов согласиться на такое кардинальное изменение в своём организме.

Уточнения

Алекса́ндр Рэй «А́лек» Бо́лдуин III (англ. Alexander Rae «Alec» Baldwin III; род. 3 апреля 1958) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинант на «Оскар» и «Тони».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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