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Роберт Паттинсон признался, чем он раздражает близких

0:44
Кино

Роберт Паттинсон, знаменитый по главной роли в "Сумерках", посетил премьеру нового фильма со своим участием "Микки 17" и, стоя на красной дорожке, признался, что в нём раздражает близких. Слова актёра приводит People.

Камера
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Камера

Актёр ответственно относится к ролям и использует любую свободную минуту, чтобы готовиться к ним. Он не ищет для этого уединения и репетирует роли при близких людях, чем изрядно их бесит.

"Я много слоняюсь вокруг, репетирую, что раздражает всех вокруг меня", — поделился Паттинсон.

Он добавил, что близкие иногда не понимают, что он вживается в образ, и спрашивают, к примеру, почему он разговаривает с немецким акцентом.

Уточнения

Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон (англ. Robert Douglas Thomas Pattinson; род. 13 мая 1986) — английский актер. Известный по ролям как в высокобюджетных, так и в независимых фильмах.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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