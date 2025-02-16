Роберт Паттинсон признался, чем он раздражает близких

Роберт Паттинсон, знаменитый по главной роли в "Сумерках", посетил премьеру нового фильма со своим участием "Микки 17" и, стоя на красной дорожке, признался, что в нём раздражает близких. Слова актёра приводит People.
Актёр ответственно относится к ролям и использует любую свободную минуту, чтобы готовиться к ним. Он не ищет для этого уединения и репетирует роли при близких людях, чем изрядно их бесит.
"Я много слоняюсь вокруг, репетирую, что раздражает всех вокруг меня", — поделился Паттинсон.
Он добавил, что близкие иногда не понимают, что он вживается в образ, и спрашивают, к примеру, почему он разговаривает с немецким акцентом.
Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон (англ. Robert Douglas Thomas Pattinson; род. 13 мая 1986) — английский актер. Известный по ролям как в высокобюджетных, так и в независимых фильмах.
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