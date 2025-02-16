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Тильда Суинтон решила сделать перерыв в карьере

0:42
Кино

Актриса Тильда Суинтон, известная по фильму "Выживут только любовники", заявила, что очень устала от всех сложностей, с которыми связана актёрская профессия. Знаменитость почувствовала, что ей нужна творческая пауза, и она решила дать себе отдых на год. Слова актрисы приводит издание Deadline.

Шотландия
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Proven, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Шотландия

"Мне нужен перерыв, и я собираюсь его взять. Мы все знаем, что кинематограф — безжалостный господин, и я уже долгое время нахожусь под его плетью", — поделилась Суинтон.

Она собирается уехать в родную Шотландию, чтобы отдохнуть и восстановиться до конца года. После этого Тильда с новыми силами вернётся в профессию.

Уточнения

Кэ́трин Мати́льда (Ти́льда) Суи́нтон (англ. Katherine Matilda «Tilda» Swinton; род. 5 ноября 1960, Лондон, Англия, Великобритания) — британская актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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