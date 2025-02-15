В Перми возобновили съёмки фильма о приключениях Ивана Семёнова

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В Перми прошла пресс-конференция с командой фильма "Иван Семёнов. Полный каяк!"

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кинохлопушка

На встрече с журналистами присутствовали режиссёр картины Кирилл Седухин, актёры Роман Погорелов (Ваня), София Грузенко (Танечка) и Леон Кемстач (антагонист Олег).

Ранее сообщалось, как сложилась судьба маленькой актрисы из советского фильма Чародеи.

Кинокартина является завершением трилогии о похождениях хулигана из Перми Ивана Семёнова.

Подросток по сюжету встаёт на путь исправления, однако, чтобы не потерять друзей и возлюбленную ему нужно обыграть школьного чемпиона в соревнованию по сноукаякингу.

Кирилл Седухин назвал сюжет фильма смесью спортивного и любовного соперничества.

"Молодежь — это энергия, хотелось передать эту энергию в отношениях и в спорте", — цитирует слова режиссёра properm.ru.

Уточнения

Пермь — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района, транспортный узел на Транссибирской магистрали.

