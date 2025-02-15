О чём сериал Аутсорс с Иваном Янковским в главной роли

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Актёр Иван Янковский рассказал о съёмках в сериале "Аутсорс", в котором повествуется о продаже смертей зеков-смертников.

Фото: https://vk.com/ivanyankovskiygroup by ВК-аккаунт Ивана Янковского is licensed under public doman Актёр Иван Янковский

Основой для сценария фильма "Аутсорс" стало произведение писателя Дениса Драгунского "Дочь военного пенсионера".

Главный герой Костя (Иван Янковский) придумывает схему заработка денег. Он узнаёт, что близкие люди погибших готовы хорошо платить за то, чтобы уничтожить виновных в трагедиях собственными руками.

Ранее сообщалось, что в 2025 году выйдет новый фильм о любимой зрителями Бриджит Джонс.

Костя с коллегами начинают зарабатывать на продажах убийств заключённых.

Иван Янковский объяснил, что его представления о своём персонаже изначально были иными, однако в процессе съёмок герой его сильно поменялся.

"У Кости очень изощренные понятия о свете и тьме. С одной стороны, те речи, которые он произносит о справедливости, можно отнести к светлым. С другой стороны, поступки, которые он совершает по отношению к неудобным ему людям, — конечно, темные", — цитирует слова артиста "Вечерняя Москва".

На фестивале "Новый сезон" многосерийный фильм "Аутсорс" удостоился звания "Самый ожидаемый сериал года".

Уточнения

Ива́н Янко́вский: Янковский, Иван Филиппович (род. 1990) — российский актёр, лауреат премии «Золотой орёл».

