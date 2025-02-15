Дмитрий Нагиев повысил цены на свои авторские курсы по личностному росту в Дубае

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В прошлом году Дмитрий Нагиев запустил в Дубае свои авторские курсы по личностному росту, на которых он поднимает самооценку своих учеников и ставит с ними спектакль. Тогда недельный интенсив стоил 400 тысяч рублей. Теперь Нагиев, вдохновлённый востребованностью этих курсов, повысил на них цены.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Нагиев

Желающие поучиться у Нагиева могут выбрать подходящий себе курс из трёх вариантов: двухдневный интенсив за 311 тысяч рублей, недельный за 511 тысяч рублей и специальная программа за 1,5 миллиона рублей для VIP-участников.

"В двухдневном курсе он будет присутствовать на трёхчасовом мастер-классе, на репетиции мастер-класса и на самом показе. На недельной программе Дмитрий проведёт два мастер-класса", — рассказал менеджер артиста в беседе с kp.ru, уточнив, что в остальные часы занятия проводят другие преподаватели.

Особенность самого дорогого курса заключается в том, что в группах будет меньше человек, Нагиев посвятит каждому больше времени и подробнее разберёт различные темы.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театр), певец и музыкант.

