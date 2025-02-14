Елена Захарова развеяла популярный миф об актёрской профессии

Принято считать, что все актёры зарабатывают миллионы, однако Елена Захарова рассказала в интервью WomanHit. ru, что это далеко не всегда соответствует действительности.
По словам Захаровой, заработки актёров зависят от того, насколько активно они участвуют в различных проектах или выступают на частных мероприятиях. Она привела в пример актёров, которые играют только в театре, и оказалось, что их зарплата далека от того богатства, которое приписывают всем звёздам.
"В театре сейчас, допустим, официальная зарплата 30 тысяч рублей. Это если ты ещё сыграешь пару-тройку ролей в месяц, а всё остальное, если ты хочешь жить, ты зарабатываешь везде. А многим удаётся только в театре работать, так их загружают, поэтому не все артисты миллионеры, как многие считают. Это миф", — поделилась Захарова.
Еле́на И́горевна Заха́рова (род. 2 ноября 1975, Москва) — российская актриса театра и кино.
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