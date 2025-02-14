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Елена Захарова развеяла популярный миф об актёрской профессии

0:56
Кино

Принято считать, что все актёры зарабатывают миллионы, однако Елена Захарова рассказала в интервью WomanHit. ru, что это далеко не всегда соответствует действительности.

Елена Захарова на сцене
Фото: commons.wikimedia.org by Gerarus, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Елена Захарова на сцене

По словам Захаровой, заработки актёров зависят от того, насколько активно они участвуют в различных проектах или выступают на частных мероприятиях. Она привела в пример актёров, которые играют только в театре, и оказалось, что их зарплата далека от того богатства, которое приписывают всем звёздам.

"В театре сейчас, допустим, официальная зарплата 30 тысяч рублей. Это если ты ещё сыграешь пару-тройку ролей в месяц, а всё остальное, если ты хочешь жить, ты зарабатываешь везде. А многим удаётся только в театре работать, так их загружают, поэтому не все артисты миллионеры, как многие считают. Это миф", — поделилась Захарова.

Уточнения

Еле́на И́горевна Заха́рова (род. 2 ноября 1975, Москва) — российская актриса театра и кино.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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