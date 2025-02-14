Нонна Гришаева восхитилась Арзамасовой: причина скрылась за кадром Папиных дочек

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Нонна Гришаева сейчас снимается в новом сезоне "Папиных дочек" вместе с Елизаветой Арзамасовой. Арзамасова играет повзрослевшую Галину Сергеевну, а Гришаева — её маму, которая когда-то ушла из семьи, но потом вернулась и теперь заботится о внуках. Гришаева рассказала в беседе с Леди Mail, какие черты восхищают её в Арзамасовой.

Фото: commons.wikimedia.org by Роман Горелов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Нонна Гришаева

Актрисы поддерживают не только деловые, но и дружеские отношения. Экранная мама Елизаветы поддерживает стремление молодой знаменитости приносить пользу другим людям. Также она порадовалась пополнению в семье Арзамасовой и Ильи Авербуха.

"Мне очень нравится всё, что она делает. Мне приятно помогать с новогодними поздравлениями фонду "Старость в радость", в попечительский совет которого она входит. Лиза Арзамасова — большая умница, и я очень рада, что недавно она второй раз стала мамой", — поделилась Гришаева.

Уточнения

Но́нна Валенти́новна Гриша́ева (род. 21 июля 1971, Одесса) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, пародистка, певица.



Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

