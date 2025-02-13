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Актёр Илья Любимов заявил, что талант Пушкина — это отклонение от нормы

1:07
Кино

Актёр Илья Любимов, который сыграл Василия Жуковского в фильме "Пророк" об Александре Пушкине, рассказал о проблемах гения в мире.

Актёр Илья Любимов
Фото: https://vk.com/lubimov.ilya by ВК-аккаунт Ильи Любимова is licensed under public doman
Актёр Илья Любимов

14 февраля состоится премьера картины "Пророк. История Александра Пушкина" режиссёра Феликса Умарова.

Исполнитель роли друга солнца русской поэзии, поэта Василия Андреевича Жуковского Илья Любимов объяснил феномен гения, как он его себе представляет.

Ранее режиссёр фильма о Пушкине объяснил, почему не хотел брать Юрия Борисова на главную роль

"Гений — это сильное отклонение от нормы. Вообще, любой талант — отклонение от нормы… Это и мука, и счастье, и непонятно, чего тут больше", — цитирует слова Любимова "Вечерняя Москва".

Актёр объяснил, что Пушкин "был награждён" трудной, короткой жизнью.

Он признал, что общаться с гением тяжело. Александр Сергеевич был вечно в конфликте с окружающими людьми, влюблялся, копил долги и умер при плачевном финансовом состоянии.

Уточнения

Илья́ Петро́вич Люби́мов (род. 21 февраля 1977, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино. Наиболее известен по фильмам «20 сигарет», «Неадекватные люди» и по сериалам «Не родись красивой».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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