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Виной не сюжет и не сценарий: знаменитый блокбастер о венгерском мужчине может быть лишён главной премии

1:52
Кино

Искусство и технологии всегда были в тонких отношениях. От революции звукового кино до появления компьютерных трюков каждое новшество вызывало сначала возмущение, а затем становилось принятым, однако теперь открылось новое поле битвы, поскольку искусственный интеллект начал проникать в кинопроизводство. По этой причине полюбившийся зрителями фильм о венгерском мужчине "Бруталист" может быть лишён премии "Оскар".

Церемония вручения премии "Оскар"
Фото: commons.wikimedia.org by BDS2006, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Церемония вручения премии "Оскар"

Исполнители главных ролей Эдриен Броуди и Фелисити Джонс практиковали венгерский язык в течение нескольких месяцев, но для усовершенствования своей речи они использовали специальный инструмент искусственного интеллекта. Алгоритм тонко изменил произношение актёров, чтобы сделать его более аутентичным. Он не изменил ни голоса, ни интонации, а просто подкорректировал произношение.

Режиссёр Брэди Корбет не остался в стороне. Он отчаянно пытался прояснить ситуацию и в своих заявлениях подчёркивал, что образы актёров были их собственными и что ИИ послужил всего лишь маленьким инструментом. Тем не менее критики считают, что всё начинается с малого и что в дальнейшем технологии могут полностью вытеснить человека из киноиндустрии.

Дело не только в одном фильме, но и в гораздо более важном вопросе: насколько искусственным может быть произведение, не теряя при этом своей души? Киноакадемия уже выясняет, нужны ли более строгие правила в отношении использования ИИ, в то время как судьба "Бруталиста" остаётся всё ещё неопределённой. Некоторые утверждают, что искусство и технологии в Голливуде сейчас достигли черты, которую рано или поздно нужно переступить, как это было в предыдущие десятилетия, когда появлялись технологические инновации.

Уточнения

«Бруталист» (англ. The Brutalist) — американский драматический фильм режиссёра Брэди Корбета. Кинолента получила 10 номинаций на премию «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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