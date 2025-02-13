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Максим Виторган постоянно выполнял одно действие и этим покорил свою новую возлюбленную

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Кино

Максим Виторган и его возлюбленная Анна Короткова провели время в Италии, наслаждаясь местной романтикой и обществом друг друга. Они много фотографировались на фоне римских достопримечательностей.

Максим Виторган
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Максим Виторган

"Спасибо тебе, любимый, за нашу дольче вита", — написала Анна в своём личном блоге.

Виторган умеет галантно ухаживать за своей девушкой. Он преподнёс ей букет ярко-жёлтых мимоз, однако не цветы стали тем главным, что покорило сердце Коротковой. Она призналась, что понравиться любой женщине можно очень легко, достаточно постоянно повторять одно и то же действие.

"Я совершенно убеждена, что можно покорить любую женщину, без конца фотографируя её. И это чистая правда", — поделилась Анна.

 

Уточнения

Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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