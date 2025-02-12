Юлия Пересильд раскрыла, что сказала бы самой себе в 15-летнем возрасте

Актриса Юлия Пересильд, находясь в возрасте своей старшей дочери Анны Пересильд, пожелала бы себе лёгкости в жизни.
В интервью "Снобу" она рассказала, что ни о чём не жалеет, и каждый шаг на её пути был непростым, хотя и привёл к исполнению мечты.
Она добавила, что того же самого пожелала бы себе и сейчас, будучи 40-летней звездой кинематографа.
Юлия Пересильд стала первой российской актрисой, которая побывала в космосе ради роли в фильме "Вызов". После возвращения она написала книгу, в которой поделилась своими переживаниями и эмоциями.
Актриса воспитывает двух дочерей — Анну и Марию — от режиссёра Алексея Учителя. Они расстались в 2021 году, но сохранили дружеские отношения ради своих наследниц.
Ранее Екатерина Стриженова рассказала о последних словах своего знаменитого свёкра.
Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.
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