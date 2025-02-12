Екатерина Стриженова раскрыла последние слова знаменитого свёкра

Телеведущая Екатерина Стриженова, присутствовавшая на церемонии прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым, поделилась последними словами, которые сказал ей свёкр. Об этом пишет "Жизнь".

Фото: youtube.com by канал Сергей Логвинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Екатерина Стриженова

По словам Екатерины, Олег Стриженов был очень горд за неё и её достижения.

"Он сказал, что гордится тем, что я делаю. Он задал высокую планку для всех нас, и мы всегда старались соответствовать этому уровню", — отметила артистка.

Также Екатерина Стриженова подчеркнула, что до последней минуты артист был в контакте со своими близкими и знал о происходящем. Она убеждена, что Олег Стриженов покинул этот мир в окружении любви семьи и поклонников.

Олег Стриженов скончался 9 февраля 2025 года после перенесённого инфаркта головного мозга. Его похоронили на Троекуровском кладбище, рядом с Анастасией Заворотнюк.

Ранее Иван Жидков поделился фотографией со своей 15-летней дочерью.

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая.



Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край — 9 февраля 2025, Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).



