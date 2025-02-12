Иван Жидков показал 15-летнюю дочь от Татьяны Арнтгольц

Актёр Иван Жидков поделился в своём Telegram-канале редким снимком с 15-летней дочерью Марией, которая родилась в браке с актрисой Татьяной Арнтгольц.
Фото было сделано на пляже во время отдыха на Бали. Иван Жидков и его дочь выглядели очень счастливыми на этом снимке.
Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц расстались, когда Марии было всего четыре года. Однако они сумели сохранить тёплые отношения и периодически встречаются на праздниках. В 2023 году актёр рассказал, что его дочь переехала жить к нему, и её мать не препятствовала этому решению.
Сейчас Иван Жидков находится в отношениях с Марией Чередниченко, которая младше его на 17 лет. Кроме того, у него есть семилетний сын Степан от модели Лилии Соловьевой.
Татьяна Арнтгольц в 2021 году стала матерью во второй раз — она родила сына Данилу от своего мужа, актёра Марка Богатырёва.
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Ива́н Алексе́евич Жидко́в (род. 28 августа 1983, Свердловск) — российский актёр театра и кино, телеведущий.
Татья́на Альбе́ртовна Арнтго́льц (род. 18 марта 1982, Калининград, Калининградская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино, телеведущая.
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