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Иван Жидков показал 15-летнюю дочь от Татьяны Арнтгольц

1:11
Кино » Российское кино

Актёр Иван Жидков поделился в своём Telegram-канале редким снимком с 15-летней дочерью Марией, которая родилась в браке с актрисой Татьяной Арнтгольц.

Иван Жидков с дочерью
Фото: Telegram by Telegram-канал Ивана Жидкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иван Жидков с дочерью

Фото было сделано на пляже во время отдыха на Бали. Иван Жидков и его дочь выглядели очень счастливыми на этом снимке.

Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц расстались, когда Марии было всего четыре года. Однако они сумели сохранить тёплые отношения и периодически встречаются на праздниках. В 2023 году актёр рассказал, что его дочь переехала жить к нему, и её мать не препятствовала этому решению.

Сейчас Иван Жидков находится в отношениях с Марией Чередниченко, которая младше его на 17 лет. Кроме того, у него есть семилетний сын Степан от модели Лилии Соловьевой.

Татьяна Арнтгольц в 2021 году стала матерью во второй раз — она родила сына Данилу от своего мужа, актёра Марка Богатырёва.

Ранее стало известно, как Влад Соколовский оценил новую грудь своей жены.

Уточнения

Ива́н Алексе́евич Жидко́в (род. 28 августа 1983, Свердловск) — российский актёр театра и кино, телеведущий.

Татья́на Альбе́ртовна Арнтго́льц (род. 18 марта 1982, Калининград, Калининградская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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Иван Жидков показал 15-летнюю дочь от Татьяны Арнтгольц
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