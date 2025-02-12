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Юлия Снигирь рассказала о воспитании сына от Евгения Цыганова: я в первую очередь мама, а не актриса

Кино » Российское кино

В интервью The Blueprint актриса Юлия Снигирь поделилась своими мыслями о воспитании восьмилетнего сына Фёдора. Она рассказала, что старается не слишком опекать мальчика, чтобы не лишить его мотивации.

Юлия Снигирь с сыном
Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Снигирь в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Снигирь с сыном

Юлия Снигирь подчеркнула, что прежде всего она мать, а не актриса, и часто отказывается от ролей в пользу своей семьи. По её словам, она поедет в экспедицию только в том случае, если ей предложат работу с талантливым режиссёром.

Сейчас актриса учится быть настоящим родителем, который позволяет ребёнку самостоятельно принимать решения, даже если они кажутся неверными.

"Для меня сейчас очень важен вопрос, как не переборщить с опекой и не навредить. Я думаю об этом не меньше, чем о ролях, которые мне предлагают", — призналась она.

Юлия Снигирь воспитывает сына Фёдора от актёра Евгения Цыганова.

Ранее актриса Пересильд выразила свои эмоции в адрес дочери Алексея Учителя.

Уточнения

Ю́лия Ви́кторовна Сниги́рь (урожд. Сирискина; род. 2 июня 1983, Донской, Тульская область) — российская киноактриса, телеведущая и фотомодель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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