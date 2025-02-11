Уехавшего в США Андрея Бурковского хотят признать иноагентом

Активист общественного движения "Сорок сороков" Георгий Солдатов обратился в Министерство юстиции РФ с требованием признать актёра Андрея Бурковского агентом иностранного влияния.
В беседе с "Абзацем" он пояснил, что основанием для его заявления стало постоянное проживание Бурковского в США и его планы по продаже курсов по "системе Станиславского" для начинающих актёров в Америке.
Солдатов также напомнил, что звезда сериала "Кухня" участвовал в постановках режиссёра Александра Молочникова, который ранее просил прощения у украинцев за начало специальной военной операции на территории этой страны.
Андрей Бурковский вместе с семьёй эмигрировал в США в 2022 году. Недавно стало известно, что он продал четырёхкомнатную квартиру в Москве, таким образом лишившись последней недвижимости в России.
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Андре́й Влади́мирович Бурко́вский (род. 14 ноября 1983, Томск) — российский актёр театра, кино и телевидения, телеведущий, бывший игрок КВН, чемпион Высшей лиги в составе команды «Максимум» (2008).
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