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Уехавшего в США Андрея Бурковского хотят признать иноагентом

1:00
Кино » Российское кино

Активист общественного движения "Сорок сороков" Георгий Солдатов обратился в Министерство юстиции РФ с требованием признать актёра Андрея Бурковского агентом иностранного влияния.

Андрей Бурковский
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Андрея Бурковского в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Андрей Бурковский

В беседе с "Абзацем" он пояснил, что основанием для его заявления стало постоянное проживание Бурковского в США и его планы по продаже курсов по "системе Станиславского" для начинающих актёров в Америке.

Солдатов также напомнил, что звезда сериала "Кухня" участвовал в постановках режиссёра Александра Молочникова, который ранее просил прощения у украинцев за начало специальной военной операции на территории этой страны.

Андрей Бурковский вместе с семьёй эмигрировал в США в 2022 году. Недавно стало известно, что он продал четырёхкомнатную квартиру в Москве, таким образом лишившись последней недвижимости в России.

Ранее Светлана Немоляева раскрыла секреты своего долголетия.

Уточнения

Андре́й Влади́мирович Бурко́вский (род. 14 ноября 1983, Томск) — российский актёр театра, кино и телевидения, телеведущий, бывший игрок КВН, чемпион Высшей лиги в составе команды «Максимум» (2008). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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