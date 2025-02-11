Светлана Немоляева раскрыла секреты долголетия: я не задумываюсь о возрасте

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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поделилась своими секретами долголетия, которые, как она утверждает, заключаются в оптимизме и правильном питании. Об этом пишет URA.RU.

Фото: youtube.com by канал НЕСТЕРЕНКО ЦЕНТР, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светлана Немоляева

Актриса признается, что не ощущает своего возраста, поскольку продолжает активно работать и выходить на сцену. Кроме того, она старается не грустить и не унывать.

"Для меня самое важное — не терять оптимизма. Я всегда верю в лучшее, что бы ни происходило. Мой стакан всегда наполовину полон, а не полупуст. Это у меня от папы, который тоже был оптимистом", — делится Немоляева.

Светлана Немоляева также отмечает, что особое внимание уделяет своему питанию, но не ограничивает себя в выборе продуктов. По ее словам, из-за постоянной работы в театре она привыкла есть маленькими порциями.

Однако, несмотря на то, что физические нагрузки, безусловно, влияют на здоровье и хорошее самочувствие, актрисе в последние годы пришлось отказаться от них из-за ухудшения самочувствия. Но даже в этом случае Немоляева напоминает, что всегда была и остаётся очень подвижным человеком.

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Уточнения

Светла́на Влади́мировна Немоля́ева (род. 18 апреля 1937, Москва) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа; народная артистка РСФСР (1980); актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского с 1959 года.



