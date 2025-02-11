Режиссёр фильма о Пушкине раскрыл, почему не хотел брать Борисова на главную роль

Режиссёр фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Феликс Умаров поделился, что не сразу принял решение утвердить актёра Юру Борисова на главную роль.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юра Борисов

По его словам, на пробах было много претендентов, но поначалу он ориентировался только на внешнее сходство. Поэтому кандидатура Борисова показалась ему неподходящей.

Однако, когда режиссёр осознал, что главное — это энергия, которую излучает актёр, всё изменилось. Именно благодаря этой энергии зритель узнаёт в нём великого поэта. Осознав это, Умаров понял, что нашёл своего актёра.

23 января стало известно, что Юра Борисов номинирован на "Оскар" в категории "Лучший актёр второго плана" за роль в фильме американского режиссёра Шона Бейкера "Анора".

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Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

