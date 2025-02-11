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Режиссёр фильма о Пушкине раскрыл, почему не хотел брать Борисова на главную роль

Кино » Российское кино

Режиссёр фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Феликс Умаров поделился, что не сразу принял решение утвердить актёра Юру Борисова на главную роль.

Юра Борисов
Фото: youtube.com by канал Кино в деталях, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юра Борисов

По его словам, на пробах было много претендентов, но поначалу он ориентировался только на внешнее сходство. Поэтому кандидатура Борисова показалась ему неподходящей.

Однако, когда режиссёр осознал, что главное — это энергия, которую излучает актёр, всё изменилось. Именно благодаря этой энергии зритель узнаёт в нём великого поэта. Осознав это, Умаров понял, что нашёл своего актёра.

23 января стало известно, что Юра Борисов номинирован на "Оскар" в категории "Лучший актёр второго плана" за роль в фильме американского режиссёра Шона Бейкера "Анора".

Ранее Оксана Самойлова рассказала о том, как её старшая дочь зарабатывает деньги.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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