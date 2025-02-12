Стало известно, почему звезда Гарри Поттера Эмма Уотсон исчезла с экранов

Выяснилось, куда и почему пропала звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон.
В 2018 году закончились съемки фильма "Маленькие женщины", и это был последний фильм с участием Уотсон (за исключением короткометражки, которая выйдет позже).
Решение о перерыве в работе было осознанным для актрисы, и теперь она не собирается возвращаться в Голливуд.
Эмма призналась, что не чувствовала себя довольной своей работой. Ей казалось, что она находится в клетке и ничего не контролирует.
Уотсон испытывала чувство вины перед публикой, так как ей казалось, что неудачи в кино полностью лежат на её плечах.
При этом актриса нашла в себе силы вернуться в кино, чтобы "найти себя".
Э́мма Шарло́тта Дюэ́рр Уо́тсон (англ. Emma Charlotte Duerre Watson; род. 15 апреля 1990, Мезон-Лаффит, пригород Парижа, Франция) — британская киноактриса и фотомодель.
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