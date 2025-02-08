Блейк Лайвли не получила приглашения на важное мероприятие на фоне скандала с Джастином Бальдони

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Блейк Лайвли, известная голливудская актриса, недавно попавшая в скандал из-за конфликта с режиссёром Джастином Бальдони, не была приглашена на Супербоул — одно из самых значимых спортивных событий в мире.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Блейк Лайвли в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блейк Лайвли

Как сообщает TMZ, одна из самых популярных певиц в мире, Тейлор Свифт, не пригласила свою подругу на этот раз. При этом именно к ложе Тейлор будет приковано основное внимание, так как команда её возлюбленного будет бороться за победу.

По слухам, Тейлор Свифт была в ярости из-за того, что Блейк Лайвли упомянула её в переписке с Джастином Бальдони. Актриса сравнила себя с Кхалиси из "Игры престолов", а Тейлор Свифт и Райана Рейнольдса назвала своими драконами.

Однако, как утверждают западные таблоиды, Лайвли переоценила поддержку со стороны подруги, которая не хочет, чтобы её ассоциировали с чужими проблемами.

Ранее Юлия Чичерина предложила способ честного отбора на "Интервидение".

Уточнения

Блейк Ла́йвли (англ. Blake Lively), урождённая Блейк Эллендер Браун (англ. Blake Ellender Brown; род. 25 августа 1987, Тарзана, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель.

