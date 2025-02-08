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Актёр Городничий объяснил, почему Борисов не заслуживает престижной кинопремии

Кино » Российское кино

Сергей Городничий, известный по сериалу "Ландыши. Такая нежная любовь", считает, что его коллега Юра Борисов не заслуживает "Оскара" за роль в фильме "Анора".

Юра Борисов и Анджелина Джоли
Фото: instagram.com by официальный аккаунт фильма "Анора" в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юра Борисов и Анджелина Джоли

В шоу "Алёна, блин!" артист высказал мнение, что "Анора" — это не тот фильм, за который нужно давать престижную кинопремию. Однако он отметил, что Борисов смог раскрыть свой талант, даже несмотря на небольшой экранный образ.

"Но Марк [Эйдельштейн] мне понравился больше. Он показался мне более ярким, и за ним было интереснее наблюдать", — сказал он.

Сергей Городничий также подчеркнул, что лента "Анора" получилась неплохой. Сам же он не планирует участвовать в борьбе за "Оскар", так как считает народное признание более важным, чем какие-либо награды.

Ранее Татьяна Овсиенко раскрыла секрет своей стройности.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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