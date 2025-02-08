Актёр Городничий объяснил, почему Борисов не заслуживает престижной кинопремии

Сергей Городничий, известный по сериалу "Ландыши. Такая нежная любовь", считает, что его коллега Юра Борисов не заслуживает "Оскара" за роль в фильме "Анора".
В шоу "Алёна, блин!" артист высказал мнение, что "Анора" — это не тот фильм, за который нужно давать престижную кинопремию. Однако он отметил, что Борисов смог раскрыть свой талант, даже несмотря на небольшой экранный образ.
"Но Марк [Эйдельштейн] мне понравился больше. Он показался мне более ярким, и за ним было интереснее наблюдать", — сказал он.
Сергей Городничий также подчеркнул, что лента "Анора" получилась неплохой. Сам же он не планирует участвовать в борьбе за "Оскар", так как считает народное признание более важным, чем какие-либо награды.
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Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.
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