Народный артист СССР Олег Стриженов проходил плановое обследование в больнице, как сообщила его супруга Лионелла Стриженова.
В беседе с ТАСС она рассказала, что актёр чувствует себя хорошо, и с ним не произошло ничего страшного.
"Мы просто пришли провериться, это было плановым мероприятием. Никаких страшных диагнозов нет", — подчеркнула женщина.
Накануне появилась информация о том, что 95-летний народный артист был экстренно госпитализирован из-за инфаркта мозга. Позднее сын актёра Александр Стриженов сообщил, что его отец чувствует себя удовлетворительно.
Источник ТАСС опроверг появившийся в Сети диагноз, но подтвердил, что мужчина действительно находится в больнице.
Ранее сообщалось, что подмосковный замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) предложили использовать для государственных нужд.
Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (род. 10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).
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