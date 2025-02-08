Жена Олега Стриженова раскрыла причину, почему артист оказался в больнице

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Народный артист СССР Олег Стриженов проходил плановое обследование в больнице, как сообщила его супруга Лионелла Стриженова.

Фото: youtube.com by канал Советские фильмы, спектакли и телепередачи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олег Стриженов

В беседе с ТАСС она рассказала, что актёр чувствует себя хорошо, и с ним не произошло ничего страшного.

"Мы просто пришли провериться, это было плановым мероприятием. Никаких страшных диагнозов нет", — подчеркнула женщина.

Накануне появилась информация о том, что 95-летний народный артист был экстренно госпитализирован из-за инфаркта мозга. Позднее сын актёра Александр Стриженов сообщил, что его отец чувствует себя удовлетворительно.

Источник ТАСС опроверг появившийся в Сети диагноз, но подтвердил, что мужчина действительно находится в больнице.

Ранее сообщалось, что подмосковный замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) предложили использовать для государственных нужд.

Уточнения

Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (род. 10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).



