Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино: не чувствовала себя в безопасности

Голливудская актриса Кэмерон Диаз впервые открыто рассказала о настоящей причине, по которой она ушла из кино на целых десять лет. Как оказалось, актриса не ощущала себя в безопасности на съёмочной площадке.
В подкасте Skip Intro после возвращения на экраны с фильмом "Снова в деле" Кэмерон Диаз призналась, что в своё время была очень уставшей от "неподобающего" поведения коллег. Она отметила, что за эти годы индустрия кино сильно изменилась в лучшую сторону.
Перед началом съёмок фильма "Снова в деле", в котором она согласилась участвовать из уважения к своему другу и коллеге Джейми Фоксу, к ней обратились сотрудники отдела кадров. Они заверили её, что в случае возникновения некомфортных или конфликтных ситуаций она может обратиться за помощью по телефону анонимной горячей линии.
"Сейчас на площадке ты как женщина чувствуешь себя в полной безопасности. Я никогда не ощущала этого до последнего фильма", — добавила Диаз.
Долгое время многие считали, что Кэмерон Диаз отказалась от актёрской профессии из-за материнства. Daily Mail писал, что актриса не любит надолго разлучаться со своей семьёй.
Ранее Егор Крид написал сообщение Вале Карнавал.
Кэ́мерон Мише́ль Ди́ас (англ. Cameron Michelle Diaz; род. 30 августа 1972[…], Сан-Диего, Калифорния) — американская актриса и модель.
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