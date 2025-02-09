Это совсем не просто: Дмитрий Дюжев высказался о внедрении искусственного интеллекта в общество

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Дмитрий Дюжев побывал на премьере фильм "ОN и ОНА", в котором Юлия Пересильд сыграла главную роль, и пообщался с kp.ru об искусственном интеллекте и его влиянии на жизнь людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Baer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Робот

Дюжев считает эту тему очень интересной, но признаёт, что люди знают ещё пока лишь малую часть всего, что с ней связано. По этой причине актёр уверен, что не стоит смотреть на искусственный интеллект как на полноценного помощника человека во всех вопросах.

"Мы все хотим в этом разбираться. Мы все хотим дружить с искусственным интеллектом. Мы хотим обрести такого нового друга — искусственный интеллект, который будет твоим помощником, будет твоим вдохновителем, будет выполнять твои идеи, задумки, но это требует изучения, требует времени, это совсем не просто, но очень увлекательно", — высказался Дюжев.

Уточнения

Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра и кино, певец, кинорежиссёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2013).

