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Актриса Пересильд раскрыла, мечтает ли о престижной кинопремии

0:57
Кино » Российское кино

Актриса Анна Пересильд, известная по роли Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", не стала отвечать на вопрос о своей мечте получить премию "Оскар".

Анна Пересильд
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Пересильд

Как сообщает kp. ru, 15-летняя артистка была немногословна и сказала, что не хочет загадывать на будущее.

Однако она выразила свою веру в российского актёра Юру Борисова, который был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший актёр второго плана" за драмеди "Анора".

"Надеюсь, что всё получится и всё произойдёт. Но даже если нет, то номинация на "Оскар" — это уже замечательно!" — сказала Пересильд.

Анна Пересильд стала известна благодаря своей роли в проекте режиссёра Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев вывез из России своих детей и мать.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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