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Раскрыта непосредственная причина смерти Дэвида Линча

Кино » Зарубежное кино

Причиной смерти режиссёра Дэвида Линча стала остановка сердца, сообщает TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.

Дэвид Линч
Фото: youtube.com by канал Кинопоиск, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дэвид Линч

Известно, что у кинематографиста была хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), которая могла быть вызвана многолетним курением.

В прошлом году Дэвид Линч рассказал, что у него диагностировали эмфизему лёгких, из-за которой он не может надолго покидать дом. При этом режиссёр не скрывал, что начал курить в возрасте восьми лет.

Также сообщалось, что перед смертью он работал над мини-сериалом для Netflix.

Мистический сериал "Твин Пикс", первый сезон которого вышел в 1990 году, принёс Дэвиду Линчу мировую известность.

28 октября 2019 года американский режиссёр получил почётную премию "Оскар" за выдающийся вклад в киноиндустрию.

Ранее стало известно, что актриса Джессика Альба подала на развод.

Уточнения

Дэ́вид Кит Линч (англ. David Keith Lynch; 20 января 1946, Мизула, Монтана — 15 января 2025, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский кинорежиссёр, сценарист, художник, актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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