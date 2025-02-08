Первое появление после увольнения: Бондарчук избежал общения с прессой

Федор Бондарчук покинул совет директоров «Ленфильма»: причины и последствия

На прошлой неделе стало известно, что известный режиссер Федор Бондарчук официально покинул совет директоров киностудии «Ленфильм». Его заявление об уходе было подано еще в декабре, но официальное подтверждение появилось только сейчас. Министр культуры России Ольга Любимова удовлетворила его просьбу освободить занимаемую должность председателя совета директоров.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Фёдор Бондарчук 2024

Первое появление после увольнения

После ухода из «Ленфильма» Бондарчук впервые появился на публике на презентации нового сезона одного из онлайн-кинотеатров. Однако он провел на красной дорожке всего несколько минут, после чего избежал общения с прессой. Примечательно, что на его правой руке вновь отсутствовало обручальное кольцо, а его жена, актриса Паулина Андреева, не сопровождала его на мероприятии. Напомним, еще осенью появились слухи о разводе пары, но официальных заявлений по этому поводу сделано не было.

Возможные причины ухода из «Ленфильма»

Бондарчук предпочел не комментировать свое решение покинуть киностудию, но, по данным СМИ, у «Ленфильма» серьезные финансовые проблемы. В январе 2025 года компания «Радмир» подала в суд иск о банкротстве киностудии, однако заявление пока оставлено без движения.

Представитель Бондарчука, Мария Далакян, объяснила его решение увеличением занятости в собственных проектах, включая студию Art Pictures Studio, а также работой в должности генерального продюсера «НМГ Студии».

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм». Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».

