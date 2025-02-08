Первое появление после увольнения: Бондарчук избежал общения с прессой

На прошлой неделе стало известно, что известный режиссер Федор Бондарчук официально покинул совет директоров киностудии «Ленфильм». Его заявление об уходе было подано еще в декабре, но официальное подтверждение появилось только сейчас. Министр культуры России Ольга Любимова удовлетворила его просьбу освободить занимаемую должность председателя совета директоров.
После ухода из «Ленфильма» Бондарчук впервые появился на публике на презентации нового сезона одного из онлайн-кинотеатров. Однако он провел на красной дорожке всего несколько минут, после чего избежал общения с прессой. Примечательно, что на его правой руке вновь отсутствовало обручальное кольцо, а его жена, актриса Паулина Андреева, не сопровождала его на мероприятии. Напомним, еще осенью появились слухи о разводе пары, но официальных заявлений по этому поводу сделано не было.
Бондарчук предпочел не комментировать свое решение покинуть киностудию, но, по данным СМИ, у «Ленфильма» серьезные финансовые проблемы. В январе 2025 года компания «Радмир» подала в суд иск о банкротстве киностудии, однако заявление пока оставлено без движения.
Представитель Бондарчука, Мария Далакян, объяснила его решение увеличением занятости в собственных проектах, включая студию Art Pictures Studio, а также работой в должности генерального продюсера «НМГ Студии».
Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм». Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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