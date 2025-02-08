Фильм «Дорогой Вилли»: Конкин, Маковецкий и Кяро на одной площадке

Известный актер Владимир Конкин вновь появится на экранах после 18-летнего перерыва. Последний раз он снимался в 2007 году в сериале «Завещание Ленина». Теперь Конкин принял участие в съемках исторического фильма «Дорогой Вилли», в котором также задействованы Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро.

Фото: кадр из фильм "Встречу изменить нельзхя" is licensed under public domain Владимир Конкин

Сюжет и ключевые роли

Фильм «Дорогой Вилли» рассказывает о дружбе между Генеральным секретарем СССР Леонидом Брежневым и канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Маковецкий исполнил роль Брежнева, а Кяро перевоплотился в Брандта. Для этого ему пришлось выучить немецкий язык с нуля.

Сценарист картины Игорь Прокопенко отметил:

"Эта история — пример того, что даже при чудовищных разногласиях лидеры враждующих стран могут найти способ договориться."

Судьба Конкина после трагедии

Ранее стало известно, что Владимир Конкин пережил тяжелый период после трагической гибели своей единственной дочери, которая утонула в бассейне. Несмотря на это, актер смог вернуться к работе и вновь выйти на съемочную площадку, что стало значимым событием в его карьере.

Уточнения

Влади́мир Алексе́евич Ко́нкин (род 19 августа 1951, Саратов, СССР) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2010), заслуженный артист Украинской ССР (1974), лауреат премии Ленинского комсомола (1974). Член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

