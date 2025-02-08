Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как дверь превращается в территорию для кошки: психологический аспект
Хотите лёгкий ужин без вреда для фигуры? Яйца могут быть отличным вариантом
Выписка Олега Стриженова из больницы: что говорят врачи?
Полировка, фильтры, масло: где можно сэкономить, а где лучше не рисковать
Базовое платье для работы, отдыха и вечеринок: как найти идеальный вариант
Февральские выходные 8-9-го принесут перемены: гороскоп для всех знаков
Этот ферментированный продукт: секрет здорового кишечника и лёгкой менопаузы
Хочешь сжечь больше жира? Названо лучшее время суток для тренировок
Где роскошь? Плесень и разруха вместо былого величия замка Пугачевой

Фильм «Дорогой Вилли»: Конкин, Маковецкий и Кяро на одной площадке

Кино

Известный актер Владимир Конкин вновь появится на экранах после 18-летнего перерыва. Последний раз он снимался в 2007 году в сериале «Завещание Ленина». Теперь Конкин принял участие в съемках исторического фильма «Дорогой Вилли», в котором также задействованы Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро.

Владимир Конкин
Фото: кадр из фильм "Встречу изменить нельзхя" is licensed under public domain
Владимир Конкин

Сюжет и ключевые роли

Фильм «Дорогой Вилли» рассказывает о дружбе между Генеральным секретарем СССР Леонидом Брежневым и канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Маковецкий исполнил роль Брежнева, а Кяро перевоплотился в Брандта. Для этого ему пришлось выучить немецкий язык с нуля.

Сценарист картины Игорь Прокопенко отметил:

"Эта история — пример того, что даже при чудовищных разногласиях лидеры враждующих стран могут найти способ договориться."

Судьба Конкина после трагедии

Ранее стало известно, что Владимир Конкин пережил тяжелый период после трагической гибели своей единственной дочери, которая утонула в бассейне. Несмотря на это, актер смог вернуться к работе и вновь выйти на съемочную площадку, что стало значимым событием в его карьере.

Уточнения

Влади́мир Алексе́евич Ко́нкин (род 19 августа 1951, Саратов, СССР) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2010), заслуженный артист Украинской ССР (1974), лауреат премии Ленинского комсомола (1974). Член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Красота и стиль
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году Аудио 
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Наука и техника
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток Аудио 
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Красота и стиль
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Базовое платье для работы, отдыха и вечеринок: как найти идеальный вариант
Февральские выходные 8-9-го принесут перемены: гороскоп для всех знаков
Этот ферментированный продукт: секрет здорового кишечника и лёгкой менопаузы
Хочешь сжечь больше жира? Названо лучшее время суток для тренировок
Где роскошь? Плесень и разруха вместо былого величия замка Пугачевой
Мясо тает во рту: хитрость с маринадом, которую используют шеф-повара
Ошибка садоводов: почему без весенней подкормки малина даёт мало плодов
Какой шанс, что в ваш самолёт попадёт обломок ракеты? Исследование даёт неожиданный ответ
Брюс Уиллис теряет память и речь: семья актера борется за него
Корица — не только для выпечки: неожиданный способ защиты урожая, о котором мало кто знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.