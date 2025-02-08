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Выписка Олега Стриженова из больницы: что говорят врачи?

Кино

Знаменитого актера Олега Стриженова, недавно экстренно госпитализированного в Москве, могут выписать уже в понедельник, 10 февраля. В настоящее время состояние 95-летней звезды фильма «Белые ночи» оценивается как удовлетворительное.

Олег Стриженов
Фото: кадр из фильма is licensed under public domain
Олег Стриженов

Медики положительно оценивают динамику

Помощница актера в беседе с 360.ru сообщила, что врачи довольны процессом восстановления и вскоре готовы перевести артиста на амбулаторное лечение.

"Все хорошо, по-моему, в понедельник выписывают", — заверила помощница Стриженова.

История болезни

Ранее стало известно, что Олег Стриженов был госпитализирован с ишемическим инсультом, известным также как инфаркт головного мозга. Медики оперативно оказали необходимую помощь, поскольку при таком диагнозе происходит острое нарушение мозгового кровообращения. После стабилизации состояния актер оставался под наблюдением врачей в течение месяца, и теперь его состояние позволяет продолжить лечение в домашних условиях.

Уточнения

Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (род. 10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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