Знаменитого актера Олега Стриженова, недавно экстренно госпитализированного в Москве, могут выписать уже в понедельник, 10 февраля. В настоящее время состояние 95-летней звезды фильма «Белые ночи» оценивается как удовлетворительное.
Помощница актера в беседе с 360.ru сообщила, что врачи довольны процессом восстановления и вскоре готовы перевести артиста на амбулаторное лечение.
"Все хорошо, по-моему, в понедельник выписывают", — заверила помощница Стриженова.
Ранее стало известно, что Олег Стриженов был госпитализирован с ишемическим инсультом, известным также как инфаркт головного мозга. Медики оперативно оказали необходимую помощь, поскольку при таком диагнозе происходит острое нарушение мозгового кровообращения. После стабилизации состояния актер оставался под наблюдением врачей в течение месяца, и теперь его состояние позволяет продолжить лечение в домашних условиях.
Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (род. 10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.