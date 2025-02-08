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Брюс Уиллис теряет память и речь: семья актера борется за него

1:14
Кино

Состояние Брюса Уиллиса ухудшается — он с трудом узнает близких, испытывает сложности с памятью и бытовыми задачами, а также страдает от резких перепадов настроения. На днях Таллула, его дочь от Деми Мур, дала интервью шоу Loose Women на ITV, в котором рассказала о болезни отца.

Брюс Уиллис
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брюс Уиллис

Семья рядом с актером

По словам Таллулы, родные стараются не опускать руки и проводят с актером как можно больше времени, что помогает ему сохранять душевное равновесие и чувство единства с близкими:

"У него все отлично, потому что он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки, думаю, что самое прекрасное — это то, как мы сплачиваемся. Мы действительно одно целое", — поделилась Таллула.

Поддержка семьи

Напомним, что с 2009 года Брюс Уиллис женат на модели Эмме Хеминг, и у них две дочери. Однако даже после развода с Деми Мур актер всегда поддерживал теплые отношения с дочерьми от первого брака. С Деми Мур они прожили вместе 13 лет, познакомившись на премьере фильма Слежка. Их союз считался одной из самых крепких пар Голливуда.

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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