Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Базовое платье для работы, отдыха и вечеринок: как найти идеальный вариант
Февральские выходные 8-9-го принесут перемены: гороскоп для всех знаков
Этот ферментированный продукт: секрет здорового кишечника и лёгкой менопаузы
Хочешь сжечь больше жира? Названо лучшее время суток для тренировок
Где роскошь? Плесень и разруха вместо былого величия замка Пугачевой
Мясо тает во рту: хитрость с маринадом, которую используют шеф-повара
Ошибка садоводов: почему без весенней подкормки малина даёт мало плодов
Какой шанс, что в ваш самолёт попадёт обломок ракеты? Исследование даёт неожиданный ответ
Брюс Уиллис теряет память и речь: семья актера борется за него

Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»

3:01
Кино

Отзывы на 12-й сезон сериала "Склифосовский": возрастные несоответствия, ляпы и нехватка любимых героев

Популярный сериал "Склифосовский" продолжает привлекать миллионы зрителей, однако 12-й сезон вызвал у поклонников неоднозначные эмоции. Каждый новый сезон обещает интригу, драму и неожиданные повороты, но на этот раз некоторые сюжетные моменты вызвали шквал критики. Мы изучили отзывы зрителей и выделили ключевые моменты, которые стали объектом обсуждений.

Брагин из сериала "Склифосовский"
Фото: Сериал "Склифосовский" is licensed under public domain
Брагин из сериала "Склифосовский"

Неразбериха с возрастом персонажей

Многие поклонники отметили, что возраст героев в сериале не соответствует логике хронологии:

"Томе 14 лет, хотя она появилась в конце первого сезона. Сейчас идет двенадцатый. Илье 13, хотя он должен быть ровесником Юли, которая была младенцем во втором или третьем сезоне. А Катя, дочь Брагиных, в 12-м сезоне должна бы уже ходить в школу, но почему-то остается в детском саду. Такое ощущение, что сценаристы сами запутались во временных линиях".

Ошибки и ляпы в медицинских сценах

Зрители заметили множество несоответствий в показе медицинских процедур и реабилитации:

"Обожаю сериал, но ляпы с каждым сезоном всё страннее. Люди выходят из наркоза как будто ничего не было, тут же разговаривают и чувствуют себя прекрасно, даже после сложнейших операций. А история с парнем Денисом вообще вышла за грань логики — сначала у него проблемы с позвоночником, но почему-то обсуждают снимки головы, а после операции он спокойно лежит на спине. Что же ему в итоге лечили?".

Недостаток экранного времени для ключевых героев

Одна из главных претензий зрителей — уменьшение экранного времени Брагина и Нарочинской:

"12 сезон разочаровал. Марина практически исчезла, отношения с Брагиным ушли в тень. В интервью Мария Куликова сама говорила, что хотела бы вернуть прежнюю Марину. Если посчитать все сцены с Брагиными за сезон, то их наберется не больше 30 минут. В то же время новым персонажам отведено гораздо больше внимания, чем любимым героям".

Изменение фокуса на новых персонажей

Многие фанаты недовольны чрезмерным вниманием к новым героям, особенно к Илье:

"Очень надоел Илюша. Какая бы ни была Саша, этот навязанный подросток разрушил семью, и его проблемы стали центральной темой. Мне интересно смотреть на Костю, а не на Илюшу".

Финальный вердикт зрителей

Несмотря на замечания, многие фанаты остаются верны сериалу, продолжая смотреть его и обсуждать сюжетные повороты. Однако для некоторых 12-й сезон стал разочарованием из-за нехватки полюбившихся героев, нелогичных возрастных несоответствий и сценарных ляпов.

Уточнения

«Склифосо́вский» — российский телесериал, медицинская драма.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты
Еда и рецепты
Хотите избавиться от лишнего веса? Замените сладости на эти продукты Аудио 
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Экономика и бизнес
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Собака не хочет с вами дружить: возможно, причина вас удивит
Финал Гюльджемаль: шокирующее возвращение героя спустя годы!
Новые правила техосмотра: кому грозит штраф до 5000 рублей
Сытный салат с курицей и хрустящими сухариками: отличная альтернатива Цезарю
Подкормка для рассады, которая увеличит урожай на 30%
Этот популярный напиток разрушает ваш мозг: что говорят учёные
Отмены и переносы рейсов Qatar Airways в Москву: как минимизировать неудобства
Экономный рецепт советских времён: котлеты без мяса, из яиц, с манкой и зеленью
Прохор Шаляпин назвал четыре варианта имён для своих будущих детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.