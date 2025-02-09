Не боялся выглядеть глупо: Дарья Мельникова назвала черты, которым следует поучиться у Юры Борисова

Дарья Мельникова училась вместе с Юрой Борисовым в театральном училище. На тот момент никто ещё не подозревал, что этот студент однажды получит "Оскар", однако некоторые черты, которые этому способствовали, были видны уже тогда.
Мельникова поделилась в беседе с WomanHit.ru, что курс, на котором она училась, был очень ярким и интересным во многом благодаря талантливым преподавателям Римме Солнцевой и Елене Дмитриевой, которые особое внимание уделяли системе Константина Станиславского.
Юра Борисов с первых дней учёбы усвоил методы этой системы, поэтому его герои получаются настолько живыми и многогранными.
"Надо отметить его главную черту помимо одарённости: он никогда не боялся ошибаться, выглядеть глупо, неуместно, был трудолюбив, шёл и всё делал. У него следует поучиться принимать себя таким, какой ты есть, и искать в этом силу", — высказалась Мельникова.
Да́рья Алексе́евна Ме́льникова (род. 9 февраля 1992, Омск) — российская актриса театра, кино и дубляжа. Широкую известность получила за роль Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки», также известна по роли Чумы в фильме «Стальная бабочка» и Ольги Горшенёвой в сериале «Король и Шут».
Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения. Первый в истории российский актёр, номинированный на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
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