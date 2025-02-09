Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После картошки нельзя: какие растения могут навредить вашему огороду?
Роскошные волосы без дорогих процедур — доступные секреты ухода
Мучают кривые дверцы шкафа? Узнайте, как выровнять их за 5 минут
Побьет ли Трамп рекорд Рузвельта? Трамп подписал 54 указа
Вид спорта для настоящих титанов: испытайте себя в силовом экстриме
АвтоВАЗ разрабатывает Vesta нового поколения с улучшенными характеристиками
Эти три породы кошек идеальны для семей с детьми
Пожилым — с осторожностью: оказывается, овсянка не всем одинаково полезна
На Украине в ТЦК уже давно появились пыточные кабинеты убеждения

Не боялся выглядеть глупо: Дарья Мельникова назвала черты, которым следует поучиться у Юры Борисова

1:03
Кино

Дарья Мельникова училась вместе с Юрой Борисовым в театральном училище. На тот момент никто ещё не подозревал, что этот студент однажды получит "Оскар", однако некоторые черты, которые этому способствовали, были видны уже тогда.

Вершины горы
Фото: unsplash.com by Elena Prokofyeva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вершины горы

Мельникова поделилась в беседе с WomanHit.ru, что курс, на котором она училась, был очень ярким и интересным во многом благодаря талантливым преподавателям Римме Солнцевой и Елене Дмитриевой, которые особое внимание уделяли системе Константина Станиславского.

Юра Борисов с первых дней учёбы усвоил методы этой системы, поэтому его герои получаются настолько живыми и многогранными.

"Надо отметить его главную черту помимо одарённости: он никогда не боялся ошибаться, выглядеть глупо, неуместно, был трудолюбив, шёл и всё делал. У него следует поучиться принимать себя таким, какой ты есть, и искать в этом силу", — высказалась Мельникова.

Уточнения

Да́рья Алексе́евна Ме́льникова (род. 9 февраля 1992, Омск) — российская актриса театра, кино и дубляжа. Широкую известность получила за роль Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки», также известна по роли Чумы в фильме «Стальная бабочка» и Ольги Горшенёвой в сериале «Король и Шут».

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения. Первый в истории российский актёр, номинированный на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Садоводство, цветоводство
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий Аудио 
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Садоводство, цветоводство
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Последние материалы
Рассрочка на жилье: как не заплатить лишнего
Макияж в стиле французских красавиц: секреты легкости и натуральности
Как превратить балкон в стильное место для отдыха
Брокколи станет в разы полезнее — достаточно добавить в блюдо эту приправу
Неожиданные помощники: аксессуары, повышающие комфорт беговых тренировок
В прошлом любимец женщин, теперь — убеждённый холостяк: Алексей Гоман сделал признание о своём одиночестве
Трамп заставил Audi и Porsche переносить производство в Америку
Опасные сочетания напитков: не пейте коктейли с энергетиками и кофе
Экономия или удобство? Почему россияне тратят больше на фастфуд
7 секретных знаков: как кошка выражает свою привязанность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.